بيان كنسي يكشف تفاصيل لقاء قداسة البابا بسفيرة اليونسكو

كتب- مصراوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الدكتورة نوريا سانز، سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مصر.

وبحسب بيان، نقلت السفيرة لقداسة البابا تحيات رئيس المنظمة واهتمام اليونسكو بمشكلة المياه الجوفية في منطقة "أبو مينا" الأثرية المتاخمة لدير الشهيد مار مينا العجائبي في كينج مريوط، وكذلك الاهتمام بكل ما يخص التراث القبطي، وبترميم المتحف القبطي، وما يخص مسار العائلة المقدسة.