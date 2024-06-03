وزير النقل عن قرض قطارات النوم: أنا ملزم بسداد كل الديون -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة لن تستورد أية عربات قطار مترو، أو أي قطارات من الخارج، وذلك بعد توطين تلك الصناعة في مصر .

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لتوضيح أسباب توقيع اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا؛ لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة "تالجو" بقيمة 200 مليون يورو.

وأكد الوزير أنه كان يوجد 101 عربية نوم في قطارات متهالكة، ولا بد من تجديدها، لافتًا إلى أن الأعضاء الذين وافقوا على القرض شرحوا أسبابًا كثيرة للموافقة؛ وأهمها توطين صناعة القطارات .

وأوضح وزير النقل أن النواب الذين عارضوا الاتفاقية، يعارضون من حس وطني باعتبارهم يرون أن القروض تزيد العبء على الدولة، متابعًا: "هذا القرض يقدم تسهيلًا؛ لو أنا مستلف من أخويا مش هيسلفني بالشكل ده؛ خصوصًا أنه سيتم تسديد القرض على 40 عامًا".

وأوضح وزير النقل أنه بعد إسناد قطارات النوم إلى شركات القطاع الخاص؛ أصبح دخلها يوميًّا ٢ مليون جنيه؛ ٢٥٪ منها يتم تحصيلها باليورو والدولار؛ خصوصًا أنها في الأصل قطارات سياحية، ومورد سياحي مهم لجذب السياحة.

وعلق وزير النقل على حديث بعض النواب بأن وزارة النقل هي أكثر الوزارات حصولًا على قروض من الخارج، مؤكدًا أن إجمالي ما حصلت عليه الوزارة من قروض يصل إلى ١٠ مليارات دولار، تمثل ٦٪ من إجمالي قروض الحكومة، منها مليار دولار قروضًا تم عمل طرق بها في سيناء، قائلًا: كل قروض وزارة النقل قروض تنموية بفائدة ميسرة.

وتعهَّدَ وزير النقل أمام البرلمان، بقيامه بسداد كل ديون القرض خلال ١٠ سنوات، وذلك من مكسب عربات النوم فقط.