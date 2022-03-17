البيض بـ 52 جنيها.. الزراعة تطلق مبادرة لتوفير سلع رمضان بتخفيضات 30%

كتب- أحمد مسعد:

دشنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، مبادرة وطنية لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وتتضمن المبادرة توفير عربات متنقلة لبيع المنتجات في جميع المحافظات، حيث تحتوي العربات على جميع المنتجات التي يحتاجها المستهلك منها البيض والأجبان والزبدة واللبن واللحوم والبقوليات، إضافة إلى توفير الخضروات والفاكهة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- البيض الأبيض: 52 و53 جنيها لسعر البيض الأحمر.

- كيلو اللبن البقري بـ 9 جنيهات، والزبادي زنة ربع كيلو بـ 7 جنيهات.