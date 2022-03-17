Masrawy logo white

إعلان

البيض بـ 52 جنيها.. الزراعة تطلق مبادرة لتوفير سلع رمضان بتخفيضات 30%

02:07 م الخميس 17 مارس 2022
البيض بـ 52 جنيها.. الزراعة تطلق مبادرة لتوفير سلع رمضان بتخفيضات 30%

أسعار البيض

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

دشنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، مبادرة وطنية لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وتتضمن المبادرة توفير عربات متنقلة لبيع المنتجات في جميع المحافظات، حيث تحتوي العربات على جميع المنتجات التي يحتاجها المستهلك منها البيض والأجبان والزبدة واللبن واللحوم والبقوليات، إضافة إلى توفير الخضروات والفاكهة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- البيض الأبيض: 52 و53 جنيها لسعر البيض الأحمر.

- كيلو اللبن البقري بـ 9 جنيهات، والزبادي زنة ربع كيلو بـ 7 جنيهات.

  • جبنة دمياطي بـ 40 جنيها، وكيلو الجبنة القريش بـ 30 جنيها.

أسعار البيض اللبن البقري جبنة دمياطي سلع رمضان
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. فترة تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الانخداع بارتفاع الحرارة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا