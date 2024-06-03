وزير المالية: تخصيص 20 مليار لشراء طائرات جديدة

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تدبير تمويل لصالح شركة مصر للطيران بنحو 20 مليار جنيه لشراء طائرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك تعقيبا من الوزير على طلب النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بإيجاد حل لأزمة الديون المتراكمة على شركة مصر للطيران، وعدم وجود طائرات لدى الشركة.

كما وعد الوزير بزيادة مخصصات هيئة التنشيط السياحي بالموازنة الجديدة، للعمل على جذب من السائحين إلى مصر.