أمين "حماة الوطن": الدولة تخوض معركة البناء وصولا للجمهورية الجديدة

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كلنا في ظهر الدولة.. أبو هميلة: ائتلاف من أجل مصر نموذج يحتذى به

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الساحة السياسية تشهد التعاون بين كافة الأحزاب وفي مقدمتهم حزب الأغلبية.

وأضاف النائب طارق نصير أن الجميع يستهدف مساندة الدولة في معركة بناءً الإنسان وبناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يعود على المواطن أولًا و الدولة.

وأوضح "نصير"، أن الدولة تخوض معركة البناء وتسعى لخدمة المواطن المصري والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإصلاح والتنمية تحت مظلة حماية صحية واجتماعية وبما يعزز الترابط ومصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن تحت عنوان " آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية "بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري

و النائب طارق نصير الأمين العام لحزب حملة وطن وعضو مجلس الشيوخ و بحضور نواب المجالس النيابية.