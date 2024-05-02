رابط الاستعلام عن نتيجة امتحان مسابقة معلم مساعد فصل في 12 محافظة

كتب- محمد فتحي:

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل من ١٢ محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية. اضغط هنا

يذكر أن المحافظات التي تمت إتاحة الاستعلام لها هي: "الشرقية، والجيزة، والقاهرة، وكفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج".

ومن المقرر إتاحة التظلم لمن يرغب من المتقدمين بدءًا من غدًا الجمعة الموافق ٣ مايو ولمدة أسبوعين.

كان الجهاز قد بدأ الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم ٤ مارس الماضي، واستمرت حتى ١ مايو الجاري.

وسبق وأن أعلن الجهاز أيضا يوم ٢٤ مارس الماضي نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين من ١٥ محافظة، بإعلان نتيجة المحافظات المتبقية اليوم وعددهم ١٢ محافظة ينتهي الجهاز من تنفيذ مسابقة شغل ١١١١٤ وظيفة معلم مساعد فصل للعام ٢٠٢٤.

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة موقعه الرسمي وكذلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والبعد عن متابعة الصفحات الأخرى حماية لهم وبياناتهم الشخصية.

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