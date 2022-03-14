مختار جمعة: الحديث في الشأن العام يحتاج حرية مسئولة.. و"أنت حر ما لم تضر"

كتب- نشأت علي:

قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تقوم بجهود في مجال مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والدعوة الى العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة تهتم بضرورة الانضباط فيما يتعلق في الشأن العام، وأن الوزارة تنظم مؤتمرا تحت عنوان، "الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة"، مضيفا "أنت حر ما لم تضر".

وقال وزير الأوقاف: يجب الالتزام بالحرية المنضبطة بما لا يضر بالدولة المصرية والشأن العام يتحدث عنه المتخصصين في الملف الاقتصادي والسياسي والطبي ولم نغفل عن موضوع قضية تنظيم النسل وهو أحد الأولويات.

وتابع وزير الأوقاف: "الخطبة ليست عشوائية وإنما بشكل مدروس والخطبة القادمة تستهدف تحقيق التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات ومواجهة قضايا الاستغلال والاحتكار لمواجهة غلاء الأسعار وتابع: التاجر الذي يقلل هامش الربح في وقت الأزمات له صدقة ولسنا بمعزل عن المجتمع".