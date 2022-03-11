الإسكان: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للبرج الشمالي في العاصمة الإدارية

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للبرج الهلالي الشمالي، في منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستغرقت أعمال بناء الهيكل الخرساني 18 شهرًا منذ الانتهاء من أعمال الأساسات في شهر سبتمبر 2020، حيث تم صب إجمالي 120 ألف م3 خرسانة مسلحة، وتم استخدام حديد التسليح بإجمالي 20 ألف طن، وحديد كابلات للبلاطات مُسبقة الشد، بإجمالي 250 طنًا، والذي يمثل تقريبًا 140 ألف م2 بلاطات مسلحة لأدوار البرج من سقف البدروم إلى سقف الدور الأخير.

وأوضح وزير الإسكان، أن البرج يحتوي على جزءين يربط بينهما كوبري معدني يبلغ طوله 36 متراً وعرضه 24 متراً، وذلك عند منسوب الدور السابع، ويحتوي الجزء الأكبر من البرج على فندق فيرمونت، بينما يحتوى الجزء الآخر على شقق فندقية، ويتكون البرج من دورين تحت الأرض و8 أدوار فوق الأرض، وتبلغ مساحة البدروم 42 ألف م2، مخصصة لانتظار السيارات، ومساحة الدور المتكرر للبرج 7 آلاف م2، وتحتوى الأدوار الـ3 (الأرضي السفلي، والأرضي، والأول) على مركز تجاري كبير.

وفى السياق ذاته، شارك المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عمرو خطاب، رئيس طاقم العمل بوزارة الإسكان المشرف على المشروع، فى الاحتفال الذى تم تنظيمه بمناسبة الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الهلالى، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، والمقاول العام للمشروع "شركة CSCEC الصينية"، ومقاول الباطن "شركة الحاذق للمقاولات".