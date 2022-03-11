أول تعليق من السيد البدوي على فوز "يمامة" برئاسة حزب الوفد

(مصراوي):

علق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، على انتخابات الحزب التي أجريت اليوم الجمعة، وأعلن فيها فوز الدكتور عبدالسند يمامة برئاسة الحزب.

وقال البدي في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزميلات والزملاء.. ابنائي وبناتي.. ابناء العائله الوفدية اليوم يوم الوفد.. الجمعة 11/3/2022.. اليوم فاز الوفد واختار الوفديون رئيسًا جديدًا للوفد وللمرة الثانية في تاريخ الوفد يفوز مرشح ضد رئيس الحزب الذي يجري الانتخابات كما حدث في 2010 وحدث اليوم في 2022.. هذا هو الوفد وتلك هي العائلة الوفدية الأصيلة، وتلك هي ديمقراطية الوفد فهنيئاً للوفد بابنائه وهنيئًا للوفديين بوفدهم الذين نهلوا من تراثه وقيمه وثوابته فاحتكم كل وفدي إلى عقله وضميره وأدلى بصوته في مناخ ديمقراطي تسوده المودة والمحبة والسلام بين أبناء الأسرة الواحدة".

وأضاف: "غدًا بإذن الله يوم جديد وعهد جديد لرئيس جديد للوفد ادعوا الله أن يكون عهدًا مباركًا خاليًا من الانتقام والإقصاء والتشهير.. خاليًا من الشللية وجماعات الفتن والدسائس.. خاليًا من أصحاب المصالح ومحترفي المتاجرة والارتزاق باسم الوفد.. عهد جديد يعيد للقرار الوفدي وقاره وديمقراطيته ويحتكم إلى مؤسسات الحزب في كل أموره".

تهنئة من القلب إلى أبناء العائلة الوفدية والتي أرجو أن يتوحدوا جميعًا خلف القيادة الجديدة وأن يتناسوا المواقف الانتخابية فلا شماتة ولا مكايدة ولا انتقام.. تهنئة إلى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، ودعوات من القلب أن يوفقه الله في لم شمل الأسرة الوفدية وتوحيد صفها من أجل هدف واحد هو صالح الوفد وصالح الوطن، وأن يشدد على الجميع لنسيان خلافات الأمس والنظر إلى المستقبل.. مستقبل الوفد الذي يحتاج إلى جهد وتكاتف ورؤية ومشاركة الجميع".