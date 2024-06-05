كيف تحدد سن الأضحية من أسنانها؟.. أستاذ رقابة صحية يوضح

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور رأفت محمد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة بالمركز القومي للبحوث، إن الأضحية من الموضوعات المهمة التي قد تشغل أذهاننا وأذهان الكثير من الناس في هذه الأيام وكيفية اختيارها وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة منها لتعود على المضحي وعلى المستهلك بالنفع والفائدة.

وأضاف شعبان خلال مقالة بحثية، أنه يرى غالبية العلماء أن الأضحية سُنة مؤكدة ليست فرض واجبة على الموسر، يثاب فاعلها و يلام تاركها اتباعاً لسنة النبي عليه الصلاة و السلام، فقال تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سورة الكوثر، وقالى تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ سورة الحج.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى أنها سنة مؤكدة يفضل أداؤها فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل، من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة، بقرونها، وأظلافها، وأشعارها، وإن الدم، ليقع من الله عز وجل، بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا"، لافتًا إلى أن ثواب الأضحية كبير إذ يغفر الله عند أول قطرة من دمها كل ذنب، استشهادا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ".

وأوضح أن الحكمة من الأضحية هي التوسيع على الفقراء وأولي القربى والتوسعة على أهل بيت المضحي كذلك، فعلى حسب السنة يأخذ المضحي لنفسه ولأهل بيته الثلث ، ويهدي الثّلث منها لمن يشاء من الجيران وذوي القربى، ويتصدق بالثّلث المتبقي منها للفقراء والمساكين، وتجزى الغنم ضأن أو ماعز عن المضحى وأهل بيته أما البقر أو الإبل البدنة تجزىء عن 7 أفراد وسميت الأضحية بذلك الأسم لأنها تذبح عند وقت الضحى (بعد شروق الشمس)

وذكر أنه هناك عدة نقاط هامة والتي قد يعرفها البعض منا ولكن قد يجهلها الكثير والتي يجب إتباعها عند شراء والتعامل مع الأضاحي أثناء وبعد الذبح والتي يمكن أن نذكر المضحي بها لإتباعها وهي كيفية شراء الأضحية وفحص الحيوان ظاهريا، ونقل وتجهيز الأضحية للذبح، وذبح الحيوان، والفحص الداخلي لأعضاء الذبيحة، وكيفية الحفاظ على لحوم الذبيحة.

وحول وقت الشراء، أكد أنه يفضل بوقت كافى قبل عيد الأضحى على الأقل يوم أو يومان لإراحة الحيوان قبل الذبح، وبالنسبة لعمر الأضحية فيكون 5 سنوات فأكثر للإبل الجمال وسنتان للأبقار والجاموس والضأن والماعز يفضل عمره عام كامل.

وشدد على ضرورة أن تكون خالية من العيوب فيجب أن تكون خالية من 4 عيوب أن لا تكون عوراء أو عرجاء أو مريضة أو هزيلة، والأضاحي هي كائن حي كباقي الكائنات الحية التي يمكن أن تصاب بالأمراض التي قد تكون إما أمراض فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية و لتجنب أن يكون الحيوان المضحى به مصابا بهذه الأمراض ويكون خاليا منها لسلامة الأضحية نفسها وسلامة المستهلك لها فيجب ان تفحص جيدا قبل الشراء.

ونصح بالفحص الظاهري للحيوان فيعرف سن الحيوان من فحص أسنان الحيوان خاصة القواطع السفلى، فتكون جميع القواطع لبنية بيضاء صغيرة فى عمر أقل من عام، ويتبدل زوج واحد من القواطع وتصبح دائمة مصفرة وكبيرة فى عمر 1 إلى 1.5 عام السن المفضل للضأن والماعز، ويتبدل الزوج الثانى من القواطع وتصبح دائمة فى عمر 1.5 إلى 2.5 عام السن المفضل للبقر والجاموس، ويتبدل الزوج الثالث من القواطع وتصبح دائمة فى عمر 1.5 إلى 2.5 عام، إذاّ فى الأغنام والماعز يفضل تبديل زوج واحد منها فقط وفي الإبل والأبقار يفضل تبديل زوجين أو أكثر من القواطع الأمامية.