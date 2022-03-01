ستصبح الأكبر عالميًّا.. عبد العاطي يتفقد مشروع المسار الناقل لمياه الصرف لمحطة المعالجة بالحمام

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة المعالجة بالحمام، اليوم الثلاثاء، في إطار زيارته إلى محافظتَي الإسكندرية والبحيرة.

وتفقد عبد العاطي موقع تنفيذ محطة رقم (١) على المسار؛ حيث يجري العمل على تجفيف وتثبيت التربة أسفل طرد المحطة بطريقة هندسية حديثة أسهمت في خفض التكلفة والوقت اللازمين للعمل وبالتالي زيادة معدلات التنفيذ.

وتجول الوزير بموقع تنفيذ محطة رقم (٧) على المسار، وقطاع المسار المنفذ بالمواسير عند الكيلو ٧٠ .

وأوضح وزير الري أن التنفيذ يتم بمعدلات مرتفعة لنهو المشروع في مواعيده المحددة، وأنه من المتوقع الانتهاء من محطة المعالجة خلال عام، مشيراً إلى أنه تم نهو ٢٢% من أعمال المشروع المستهدفة؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٢٥- ٤٣)% من المستهدف، وتم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٥%، ونهو مسار المواسير بنسبة ٤١%.

وأشار عبد العاطي إلى أن محطة الحمام تعالج مياه الصرف عالية الملوحة؛ ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، ويتم خلط المياه المعالجة بالمياه الجوفية للحفاظ على استدامة الخزان الجوفي، مضيفاً أن مشروع محطة الحمام يُعد مشروعًا للتنمية الشاملة ونموذجًا يحتذى به في مجال إعادة استخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع.

وأكد وزير الري أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، وأن دولاً كثيرة طلبت الاستعانة بخبرة مصر في معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة.

وقال عبد العاطي إن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والجاري إنشاؤها حاليًّا بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم؛ بهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا، اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة من مصارف (العموم- غرب النوبارية- القلعة- إدكو- برسيق- أبوقير) ، ويمتد هذا المسار بطول ١٧٤ كيلومترًا، منها مسار جديد بطول ١١٤ كيلومترًا (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم، ومسار مواسير بطول ٢٢ كم)، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مجارٍ مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترًا وإنشاء عدد ١٥ محطة رفع.

وأشار الوزير إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ محطة الحمام ستصبح أكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم، وستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، مشيراً إلى أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.