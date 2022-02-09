بالتعاون مع القوات المسلحة.. احتفالية للفائزين بالمسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه فى إطار حرصها على التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لدعم المنظومة الطبية وتقديم خدمات متطورة بمختلف المجالات الطبية لأبناء الشعب المصري, نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع القوات المسلحة احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية, والتي تم تنظيمها خلال الفترة

من 1/9/2021 إلى 15/11/2021.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير ورئيس اللجنة الفنية بالقوات المسلحة أشار خلالها لأهمية الإارتقاء بالأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية في مجالات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة.

وألقى مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور والفائزين بالمسابقة, مؤكدا على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير المستمر لمنظومة

الأجهزة التعويضية.

كما ألقى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كلمة هنأ خلالها الفائزين في المسابقة مثمناً دورهم في تقديم أفكار ومقترحات مبتكرة للتيسير على ذوى الهمم, كما وجه الشكر للقوات المسلحة لدعمها الدائم لكل ما هو مبتكر في ذلك المجال.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي في كلمتة على أهمية إلقاء الضوء على أحدث التكنولوجيات في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية التي تخدم احتياجات أصحاب الهمم في المجتمع المصري, مشيداً بجهود القوات المسلحة ومساهمتها في الدعم المتواصل للإرتقاء بمنظومة الأجهزة التعويضية.

واختتمت الاحتفالية بتسليم درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية, وكذلك تسليم الشهادات للفائزين بالمسابقة.