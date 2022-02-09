11 جنيها للخيار.. ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

02:19 م الأربعاء 09 فبراير 2022
11 جنيها للخيار.. ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الخضر والفاكهة

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كتب- مصراوي:

تستمر وزرة التموين ممثلة في المجمعات الاستهلاكية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎وينشر مصراوي قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالي:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 13.5 جنيه.

‏- بلح بارحي 34 جنيها.

‏‎- البسلة 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- ‏فاصوليا خضراء 22‏ جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالي 23 جنيها.

‏‎يوسفي سكري 7 جنيهات.

برتقال بصرة 7 جنيهات.

برتقال بلدى 5 جنيهات.

الفراولة 14 جنيها.

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