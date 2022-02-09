11 جنيها للخيار.. ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية
كتب- مصراوي:
تستمر وزرة التموين ممثلة في المجمعات الاستهلاكية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر مصراوي قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالي:-
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 10 جنيهات.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
- الفلفل الألوان 25 جنيها.
- الليمون بـ 13.5 جنيه.
- بلح بارحي 34 جنيها.
- البسلة 11 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- فاصوليا خضراء 22 جنيها.
- تفاح إيطالي 23 جنيها.
يوسفي سكري 7 جنيهات.
برتقال بصرة 7 جنيهات.
برتقال بلدى 5 جنيهات.
الفراولة 14 جنيها.
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