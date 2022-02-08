"إعلام النواب" تطالب وزارتي التضامن والثقافة بالتنسيق لإنهاء أزمة "مسرح ناصيبيان"

كتب- نشأت علي:

قال النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي التضامن والثقافة لإنهاء أزمة مسرح ناصيبيان.

وأكد "مصطفى"، خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب لمناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب دينا عبدالكريم، بشأن حريق مسرح و ستوديو "ناصيبيان"، أن هو التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي لمساندة استوديو مسرح ناصيبيان وهو من أهم منارات الثقافة في مصر حاليًا التابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة (جزويت القاهرة) المشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية.

وأبدت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة، اعتراضها على عدم حضور مندوبي وزارة الثقافة لاجتماع اليوم، مستعرضة في الوقت ذاته خطاب وزير الثقافة متضمنًا اعتذارها عن الحضور بسبب ارتباط مسبق في ذات التوقيت لرئاسة اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية.

بدورها قالت النائبة دينا عبدالكريم، إن استوديو مسرح ناصيبيان يعد من المعالم الثقافية الهامة في أحد المناطق الشعبية الأصلية الموجودة في مصر، وعلى الرغم من ذلك لم تستخرج وزارة الثقافة أو وزارة التضامن الاجتماعي التصاريح الخاصة بإعادة بناء الاستوديو والمسرح حتى الآن ولا يوجد سوى موافقات على جمع التبرعات، ولا يوجد خطة واضحة وزارة الثقافة فيما يتعلق بتطوير المنطقة المحيطة بالاستوديو والمسرح.

و سألت عن سبب التأخر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبدء في إعادة بناء وترميم الاستوديو، كذلك تساءلت عن سبب تقاعس وزارة الثقافة عن القيام بأي دور تجاه إعادة بناء الاستوديو.

وأوضح أحمد عبدالرحمن مدير مديرة التضامن بالقاهرة، بأن الميزانية التي رصدت لإعادة المسرح إلى هيئته الأولى حيث أن النيران أتت عليه بالكمال ويحتاج 7 ملايين جنيه وهي تكلفة مبدئية مقترحة لإعادة بناء المسرح فقط دون الاستوديو حيث أن وزارة التضامن ليست لديها أية معلومات عن الاستوديو، ولتوفير هذا المبلغ يمكن لوزارة التضامن الاجتماعي استصدار تصريح جمع مال أي فتح حساب لصالح الجمعية لجمع تبرعات في (صوره المختلفة) حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تقوم بجمع تبرعات ولا يمكنها توفير المبلغ المطلوب ودورها تجاه الجمعية هو دور رقابي توجيهي ولكنها لا تملك الاستوديو والمسرح ولا تديره، ومن ثم للقيام بذلك لابد من أن تتقدم الجمعية بطلب لاستصدار تصريح جمع تبرعات لصالح الجمعية وحتي تاريخه لم تقوم الجمعية بتقديم هذا الطلب ولا يمكن للوزارة إجبارها على تقديمه.

أشار إلي أن هناك بروتوكول إداري لتوجيه الطلبات الخاصة بسرعة بناء وترميم المسرح والاستوديو وهذا البروتوكول يتضمن عمل محضر مجلس إدارة بناء علي الطلب المقدم يقدم للمديرية المعنية وليس للوزارة، مؤكداً أن ليس هناك ما يمنع من تقديم التبرعات للجمعية دون قيود من قبل الأفراد وأن تصريح جمع المال الهدف منه هو الإعلان عن جمع التبرعات للجمعية، موضحاً أن الوزارة لا تملك الجمعيات المدنية ولا المنشآت التابعة لتلك الجمعيات وهذا طبقاً للقانون 49 ويكمن دور الوزارة تجاه الجمعيات هو رصد المخالفات وتحرير محاضر بها ومراقبة الأداء والتصرف تجاه التقصير.

ولفت اللواء محمد درويش مستشار "وزارة التضامن الاجتماعي"، أن التقصير ليس من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ولكن من قبل الجمعية والتي كان ولابد أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حين نشب الحريق والمتمثلة في إخطار الشرطة وجهاز الحماية المدنية والنيابة العامة وهذا الأمر لم تقم به الجمعية حتى تاريخه.

وأكدت النائبة داليا السعدني، أنها تحمل وزارة الثقافة كامل المسؤولية فيما يتعلق بالتهاون في اتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة ترميم وإعادة بناء مسرح ستوديو ناصيبيان مؤكدة أن عدم اهتمام وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي يدل على عدم وعي كلا الوزارتين بأهمية وقيمة المسرح والاستوديو التاريخية والتراثية وهو أمر غير مقبول.

وأبدى النائب تامر عبدالقادر، عن استيائه الشديد تجاه عدم استجابة وزارة التضامن الاجتماعي لطلب النائبة دينا عبدالكريم، باعتبارها نائبة من نواب الشعب خصوصًا أن الوزارة لم تبدي أية اهتمام ولو حتي برد مكتوب علي الرغم من أهمية الموضوع المقدم هذا بالإضافة إلي تجاهل طلبات العديد من النواب وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.