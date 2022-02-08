أمطار وبرودة تصل للصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارا، شديد البرودة على جميع الأنحاء - يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد - ليلا.

وبالنسبة للظواهر الجوية:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 22 11

دمنهور 17 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 10

السلوم 17 10

سيوة 19 09

بورسعيد 17 11

دمياط 18 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 21 10

الاسماعيلية 18 10

السويس 19 12

العريش 17 10

رفح 21 10

رأس سدر 19 10

نخل 19 03

نويبع 21 15

طابا 21 13

كاترين 15 00

الطور 22 10

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 24 13

مرسى علم 23 12

الفيوم 18 09

بني سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 23 08

الأقصر 24 08

أسوان 25 09

إدفو 25 09

أبو سمبل 25 09

الوادي الجديد 24 07

شلاتين 26 13

أبو رماد 25 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14