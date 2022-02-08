"القصير" يبحث مع وفد سعودي دعم التبادل في مجال الصادرات الزراعية

كتب - أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، مع وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، سبل دعم التبادل التجاري في مجال الصادرات الزراعية والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

يأتي هذا اللقاء نتيجة المباحثات التي أجراها وزير الزراعة في العاصمة السعودية الرياض مع نظيره السعودي الأسبوع الماضي، وتوجيه الدعوة لوفد فني سعودي لزيارة مصر والاطلاع على المنظومة التصديرية الحديثة ومنظومة تكويد المزارع والكيانات التصديرية التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري من أجل إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية إلى السعودية.

وقال القصير إن الوفد السعودي قد اطلع على الإجراءات والتطور الذي تشهده مصر حاليًا في مجال سلامة الغذاء والحجر الزراعي وإجراءات الرقابة والتتبع، وكذلك الصحة النباتية.

وأضاف أنه قد تم تقديم شرح تفصيلي عن المنظومة المصرية الحديثة لتكويد المزارع والكيانات التصديرية وتتبع الشحنات الزراعية المصدرة، والتي يقوم بها الحجر الزراعي المصري، كما تم استعراض النتائج الإيجابية لتطبيق هذه المنظومة على التصدير لكافة دول الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم التي تتميز بأحدث الأنظمة الرقابية في مجال سلامة الغذاء والصحة النباتية مثل اليابان واستراليا ونيوزيلاندا والصين وأمريكا وكندا، وغيرها.

كما استعرض وزير الزراعة أمام الوفد السعودي جهود الدولة المصرية في قطاع الزراعة وسلامة الغذاء، مؤكدًا أنه يتم تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الدولية على الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.

من جهته، أكد رئيس الوفد السعودي أنه اطلع على التطور الذي شهدته مصر في مجال الصحة النباتية والحجر الزراعي، وأضاف أن هناك تطورًا كبيرًا في جودة المنتجات المصرية في السوق السعودي.

وأعرب الوفد عن تطلعه لزيادة التعاون بين مصر والسعودية في مجال الصادرات الزراعية، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وكان أعضاء الوفد السعودي قد التقوا برئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية الدكتور حسين منصور الذي شرح لهم الإجراءات التي تتخذها الهيئة لفحص جميع المنتجات الزراعية المصرية سواء للسوق المحلي أو التصدير.

كما قام الوفد بعدة زيارات ميدانية على مدار يومين متتاليين لعدد من المزارع والمحطات التصديرية المعتمدة من الحجر الزراعي المصري والمتخصصة في تصدير الخضروات والفواكه الطازجة؛ وذلك للاطلاع على منظومة التكويد وخطوات تطبيق هذه المنظومة على أرض الواقع، وقام الوفد أيضًا بزيارة المعامل المرجعية لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية والمعتمدة دوليًا.

حضر اللقاء الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وعبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس المصري للحاصلات الزراعية.

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