الجيزة: تنفيذ 32 إزالة لمنشآت وتعديات على حرم الطرق والري بالبدرشين

(مصراوي):

نجحت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ 32 قرار إزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة خلال الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.

وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورصد أي مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى الأراضي أملاك الدولة.

وفي ذلك الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ 32 قرار إزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية 1295 م2، حيث شملت إزالة التعديات تنفيذ 25 قرارا لأراضي ولاية هيئة الطرق على مساحة 895 م2، بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات على أراضي ولاية الموارد المائية والري بمساحة 400 م2 وذلك بمناطق طريق مصر أسيوط الزراعي وترعة الجيزة وقرى المرازيق والطرفاية وأبورجوان القبلي والبحرية والشوبك ونزلة الشوبك.

وضمت المنشآت المخالفة التي تم إزالتها غرف خرسانية وبالبلوك ومحلات مسقوفة بالصاج وهناجر صغيرة ومنشآت مخالفة.