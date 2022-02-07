بالفيديو والصور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بالعمرانية

06:14 م الإثنين 07 فبراير 2022
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه قطر ٦٠٠مم بشارع الثلاثيني أمام شارع سيد الخطيب بحي العمرانية للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

ووجه محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية بسرعة الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال تغيير ماسورة مياه قطر ١٥٠٠مم بمنطقة المريوطية لاستيعاب حجم الضغوطات موجها بضرورة إنجاز المشروع لما له من أهمية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبدالفتاح وإشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية.

محافظ الجيزة إصلاح كسر ماسورة مياه العمرانية أحمد راشد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • ..حدث في 8 ساعات| تقلبات جوية جديدة وتشييع جثمان ريان وعمرو أديب يستضيف أبو جبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا