بالفيديو والصور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بالعمرانية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه قطر ٦٠٠مم بشارع الثلاثيني أمام شارع سيد الخطيب بحي العمرانية للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

ووجه محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية بسرعة الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال تغيير ماسورة مياه قطر ١٥٠٠مم بمنطقة المريوطية لاستيعاب حجم الضغوطات موجها بضرورة إنجاز المشروع لما له من أهمية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبدالفتاح وإشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية.