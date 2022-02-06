جمعية أمراض السرطان: 166 ألف حالة أورام سنوياً في مصر

01:37 م الأحد 06 فبراير 2022
جمعية أمراض السرطان: 166 ألف حالة أورام سنوياً في مصر

فعاليات اليوم العالمي للسرطان

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كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور مصطفى الصيرفي، رئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان ورئيس قسم الأورام بالمعهد القومي الأورام، إن مصر تكتشف إصابة 166 ألف شخص بالسرطان سنوياً.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم العالمي للسرطان لمناقشة منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية، تحت رعاية وزارة الصحة.

وأكد أن الدولة عملت على تجهيز مراكز متخصصة لعلاج مرضى السرطان بالمجان، على اختلاف أنواع الأورام، بجانب العمل على توفير كافة الأدوية الحديثة التي ساهمت في زيادة نسب الشفاء من الأورام.

وأشار الصيرفي إلى أن نسبة الإصابة بسرطان الكبد ستنخفض خلال السنوات العشر المقبلة، بفضل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي من مصر، الأمر الذي مكّن السلطات الصحية من اكتشاف المرضى مبكرًا وعلاجهم في المراحل الأولى من المرض.

معهد الأورام مصطفى الصيرفي اليوم العالمي للسرطان

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