إشادة بالفن المصري في ثاني أيام "آرت فير مصر" بالتجمع

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(مصراوي):

أشاد الفنان الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة ورئيس مجمع الفنون، بالأعمال الفنية المصرية المشاركة في الدورة الثالثة من معرض مصر الدولي للفنون "Egypt International Art Fair 3rd Edition"، التي انطلقت مساء أمس الجمعة، وتستمر حتى 8 فبراير المقبل، في القاهرة، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقال رضا في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في المعرض: نحن دائما في المقدمة، مصر كبيرة جدا بفنونها، نحن العمود الذي بني عليه الفن في العالم العربي وأول مدرسة فنية بنيت في مصر عام 1908.

وأبدى رضا إعجابه بالتنوع الفني الذي ميز الدورة الحالية من "آرت فير مصر"، متمنيا أن يكون هناك أكثر من فعالية فنية على دار العام، مشيرًا إلى أنه أمر هام للفنانين والجماهير.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية يُشارك بها مجموعة كبيرة من أهم الفنانين التشكيليين المصريين والعرب، في مختلف المجالات الفنية "النحت والرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ".

ومن أبرز الفنانون المشاركون من الدول العربية، فيصل لعيبي العراق، دينا مطر فلسطين، مهند عرابي سوريا، غيلان صفدي سوريا، إبراهيم الحسون سوريا، يوسف يوسف سوريا، سعاد مردم بيك سوريا، محمد خياطة سوريا، رأفت بلان سوريا، صفاء الست سوريا، مجد كرديه سوريا، أحمد عقيل سوريا، إيهاب أحمد لبنان، حكيم العقل اليمن، شاكر العلوسي العراق، وضاح مهدي العراق، شروق بنت فهد السعودية، محمد نصر الله الأردن، مروة نجار الأردن، عمر نجار الأردن، فادي حدادين الأردن.

ومن أهم الجاليريهات الفنية المشاركة في المعرض: جاليرى الزمالك، جاليري مصر، آزاد، مشربية، جاليري حافظ من السعودية، جاليري جودار ووادي فنان وكود من الأردن، صالح بركات وart on 56 من لبنان.