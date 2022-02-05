تشميع مطعم شهير بالجيزة بعد ضبط لحوم مفروم وكفتة فاسدة

07:55 م السبت 05 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وادارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

أسفرت الحملة، عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام في المنطقة ١٧ س غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط لحوم مفروم وكفته غير صالحة للاستخدام الآدمي به وذلك فور تلقي شكوي المواطنين من المطعم المشار إليه وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

تأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

تشميع مطعم لحوم فاسدة تموين الجيزة الطب البيطري

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