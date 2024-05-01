يتكون من 3 قطاعات.. 25 صورة ترصد أعمال تنفيذ محور المنصورية

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن مواصلة أعمال تنفيذ محور المنصورية الجديد الممتد من الطريق الدائري وحتى شارع الهرم وكوبري عز، حيث يتمتع بأهمية ومميزات متعددة، إذ يمتد على مسافة 2 كيلو مترًا، ومن ضمن المسارات والمحاور المرورية المؤدية إلى المناطق السياحية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن المحور سيساهم في ربط المناطق السياحية الهامة وخاصة المتحف المصري الكبير، خاصة وأنه يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير جميع المقاصد السياحية والمناطق المؤدية لها.

وأوضح المصدر، أن محور المنصورية يربط بين المنطقة الأثرية والطريق الدائري، ويتكون من 3 قطاعات تمتد من كوبري عز جنوبًا وصولًا إلى مطلع الكوبري الجديد في اتجاه شارع الهرم.

وأكد المصدر، أن المحور يشهد إنشاء عدد من ساحات الإنتظار لخدمة السائحين، بالإضافة إلى الأكشاك الحضارية والتجارية والبارتشينات التي يُجرى تنفيذها.

يذكر أن، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أجري جولة ميدانية؛ لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول ٢ كم بدءًا من الطريق الدائري وحتى كوبري عز؛ لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية و المتحف المصري الكبير .

وأشار "راشد"، بحسب بيان المحافظة، إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به؛ للعمل على تحسين الصورة البصرية وخلق رؤية عصرية تتماشى مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة والتي تشهد تطورًا ملحوظًا.

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