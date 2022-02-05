سعفان ومحافظ جنوب سيناء يسلمان 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ.

واستمع الوزير والمحافظ، حسب بيان اليوم، إلى شرح من فوزي فايد مفتش الآثار، عن مراحل إنشائه، حيث يحتوي على نحو 5200 قطعة أثرية تؤرخ للفترة الممتدة من بداية العصور التاريخية حتى العصر الحديث، فضلًا عن التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها، الذي يبرز الصورة التاريخية لمصر والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

وتناول فايد بالشرح أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، ومنها القطع النادرة، وكنوز الملك توت عنخ آمون، فضلًا عن معرض الأيقونات الأثرية لرحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى مراحل من حياة السيدة العذراء مريم والبشارة والتجسد.

وأشاد الوزير بمحتويات متحف شرم الشيخ، كونه يحكي جزءاً من التاريخ المصري، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة التي قامت بإنشائه.

وسلم الوزير والمحافظ 120 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بمديرية القوى العاملة بشرم الشيخ، تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة"، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور التي قامت بإنشاء المتحف، والمهندسة ميريام سعيد إدوارد المشرف العام على المتحف، والمهندس حاتم خلف مدير المشروعات بشركة مدكور.

وتبادل الوزير والمحافظ الدروع؛ حيث أهدى سعفان درعًا لـ"فودة"؛ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

وأهدى المحافظ درعًا إلى سعفان تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية ورعايته العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير، في مستهل كلمته: إن ما تقوم به وزارة القوى العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً وتأمينياً، يأتي تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في هذا الخصوص.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة أسهمت في المنحة الرئاسية التي قدمت للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بإجمالي مليار و400 مليون جنيه، إيمانًا من الوزارة بأهمية حماية تلك الفئة الأكثر تعرضًا إلى المخاطر في بيئات العمل المختلفة.

ولفت سعفان إلى أن تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة لن يتأتى إلا من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة من خلال الحصر والتسجيل الذي تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات على أرض الواقع في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال، لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم في إطار من التعاون بين الجهات كافة.

وكشف الوزير أن هناك فئات في المجتمع غير مستحقة للدعم الذي يقدم للعمالة غير المنتظمة تستولي على الحقوق والمزايا التي تقدم لهذه الفئة، مما يستدعي معه من مضاعفة الجهد المقدم لخدمتها من كل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت خطة شاملة لتسجيل وحصر هذه الفئة من العمالة في المدن الجديدة، ومنها العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وجنوب سيناء، والشرقية وباقي محافظات الجمهورية لتحقيق الهدف المنشود، وهو الوصول إلى قاعدة بيانات صحيحة متكاملة في إطارها يتم تقديم أوجه الرعاية المختلفة لتلك الفئة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وأوضح سعفان أن الوزارة بدأت فكرة بوليصة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة العام الماضي 2021 بقيمة التأمين 100 ألف جنيه تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، وفي العام الحالي 2022 تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف جنيه، وما زالت مستمرة، وذلك بهدف تأمين العامل وأسرته في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة التي يمكن أن تصيب العامل أثناء تأدية عمله لتعينهم على الحياة، حيث إن تلك الفئة هي أكثر فئات المجتمع تعرضاً للمخاطر في عملها، ومن ثم كان الاهتمام بها واجبًا على كل الجهات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة".

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية لم تبخل على أبنائها في يوم من الأيام بأي شيء، وتوفر أوجه الرعاية لكل محتاج، وتقف سنداً لكل ضعيف، وحققت التنمية المطلوبة في كل القطاعات لتوفير "حياة كريمة" لمواطنيها، بما يفرض علينا جميعًا حبها والحفاظ على أمنها واستقرارها ضد المتربصين بها من أعداء الوطن الناكرين لخيرها والمشككين في قدرتها على التقدم والازدهار.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، واصفًا إياه بأنه راعي العمال في محافظات مصر والخارج قائلًا: الوزير يتنقل من مكان لآخر لحرصه على الوجود مع العمال في أماكن عملهم المختلفة للاستماع إلى مشكلاتهم وتحقيق جزء من آمالهم وطموحاتهم وتقديم الرعاية المتكاملة لهم ولأسرهم.

وأبدى المحافظ استعداد كل فرق العمل بالمحافظة لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لفئة العمالة غير المنتظمة حتى تحيا "حياة كريمة" في إطار التوجيهات الرئاسية لحماية ورعاية تلك الفئة.

وتحدث مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مدكور، المنفذة للمتحفـ، مقدما الشكر والتقدير للوزير والمحافظ على جهودهما الحثيثة لرعاية العمال داخل نطاق المحافظة وفي كل أنحاء الجمهورية، مؤكداً قدرة الدولة المصرية في جميع الأوقات على تحقيق التنمية والتقدم وكتابة التاريخ جيلاً بعد جيل.

وأشار مدكور إلى أن الشركة تولت مشروع المتحف في نهاية 2018 وحتى 2020، واجهتها خلال تلك الفترة العديد من التحديات والعقبات منها جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من إجراءات احترازية تم تطبيقها على جميع الشركات لحماية العمال وأسرهم من هذا الفيروس وقدمت خلالها المحافظة كل الدعم للشركة لتشجيعها على استكمال المشروع في الوقت المحدد.

وأوضح مدكور أن المشروع اشترك فيه 650 عاملًا ومهندساً وموظفاً، من جميع محافظات الجمهورية، على مدار 3 ملايين ساعة متواصلة من العمل والجهد بسواعد مصرية مخلصة، منهم عمالة منتظمة وغير منتظمة، موجهاً الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على رعايته المستمرة للعاملين بالشركة من خلال مديريات القوى العاملة في المحافظات، وعلى حرصه الدائم على تقديم الرعاية المتكاملة للعاملين بالشركة.