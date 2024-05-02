قبل شم النسيم.. تحذير من الصحة للمواطنين بشأن الأسماك المملحة

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، تحذيرًا للمواطنين قبل أيام من الاحتفال بشم النسيم.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، إنه "من أجل سلامتكم أثناء إعداد الأسماك المملحة مثل الفسيخ، يُنصح بإتمام مرحلة التمليح والتخزين في أواني بلاستيكية أو خشبية وليست أواني معدنية".

وأرجعت وزارة الصحة، ذلك لعدم حدوث تفاعل بين المعدن والملح ومكونات الأسماك، وحتى لا تُكوّن موادًا سامة.

ونشرت الوزارة أرقام الطوارئ الخاصة بالتسمم الغذائي: ١٣٧ - ١٦٤٧٤.

وسبق أن أهابت وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين بعدم تناول الفسيخ، وعند الرغبة في التناول يتم الشراء من مصدر معلوم والتأكد من مصدر الفسيخ، وعدم شراءه من الباعة الجائلين.