توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن محلات الأسماك قبل شم النسيم

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر الخدمات كافة.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري باتخاذ التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.