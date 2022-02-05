طقس الأحد.. شبورة وبرودة شديدة وصقيع على هذه المناطق (درجات الحرارة)

02:23 م السبت 05 فبراير 2022
طقس الأحد.. شبورة وبرودة شديدة وصقيع على هذه المناطق (درجات الحرارة)

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم السبت، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

الوجه البحري

طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

- طقس غائم جزئيا.

شمال الصعيد

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- طقس غائم جزئيا.

جنوب الصعيد

- طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

- طقس غائم جزئيا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:​

طقس الأحد

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الشبورة المائية موجة السقيع

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