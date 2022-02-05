طقس الأحد.. شبورة وبرودة شديدة وصقيع على هذه المناطق (درجات الحرارة)
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد على كافة الأنحاء.
وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم السبت، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:
القاهرة الكبرى
- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.
الوجه البحري
طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.
السواحل الشمالية الغربية:
- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.
- طقس غائم جزئيا.
شمال الصعيد
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.
- طقس غائم جزئيا.
جنوب الصعيد
- طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.
- طقس غائم جزئيا.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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