طقس الأحد.. شبورة وبرودة شديدة وصقيع على هذه المناطق (درجات الحرارة)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم السبت، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

الوجه البحري

طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

- طقس مائل للبرودة شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

- طقس غائم جزئيا.

شمال الصعيد

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- طقس غائم جزئيا.

جنوب الصعيد

- طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

- طقس غائم جزئيا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:​