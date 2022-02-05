البابا تواضروس: نعيش زمنا جميلا وبدأنا نسير في الطريق الصحيح

كتب مينا غالي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية - أهالينا 2، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

وقال البابا تواضروس، خلال عظته بالقداس: شكل مصر من الطائرة كلما تقترب من مطار القاهرة "ماكانش حلو" بسبب العشوائيات المنتشرة، وأنا شخصيا كنت أتألم من هذا المنظر، ولما نوصل بلد بره نلاقيها منظمة ومخططة، وحتى سقف البيوت كله لون واحد، طب ليه هما كده وإحنا كده.

وأضاف البابا تواضروس: إحنا شعب أصحاب حضارة.. فيه بلاد عمرها 200 سنة و300 سنة، وإحنا بلد عمرها 5 و7 آلاف سنة، والدولة بقيادة جديدة تنظر لهذه الصورة ومنطقة زي اللي إحنا فيها كانت مليئة بالعشوائيات، وتتحول إلى منطقة مليئة بالعمارات الحسنة والمناسبة لمعيشة كريمة وحياة فاضلة يتربى فيها الأولاد ويكبر الشعب ونرى هذا المكان الحلو بألوانه وجماله ولابد أن نحافظ عليه.

وتابع البابا: الزمن الذي نعيشه بالحقيقة هو زمن جميل، وخليك دايما لابس نظارة وبتشوف الحقيقة مش نظارة سوداء ترى كل حاجة سوداء.. خليك دائما تنظر إلى الأمور نظرة واقعية، لأن الإنسان دائما بينسى.. كنا فين وبدأنا نتحسن ونسير في الطريق الصحيح.

وأكد البابا على أهمية محبة الوطن بالعمل فيه والنجاح فيه وأن الإنسان يفتخر به ويدافع عنه، ويعيش فيه ويجد أن لوطنه مثل مصر له قيمة وله تاريخ.. ناس كتيرة جدا في العالم بتحلم أنها تزور مصر.. ناس كتيرة نفسهم يشوفوا الهرم اللي عندنا.. نحن وطن له جذور وأصول، وبالتالي لنا حق أن نفتخر به. ​