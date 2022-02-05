وزير الكهرباء لـ "مصراوي": أتوقع فوز مصر على السنغال "3 - 1"
كتب- محمد صلاح:
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقعاته بشأن نتيجة مباراة مصر والسنغال غدا الأحد في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية:
وقال وزير الكهرباء، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم السبت، إنه يتوقع فوز منتخب مصر على السنغال غدا بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد للفريق المنافس.
وتقام مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يواجه منتخب مصر المنتخب السنغالي.
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