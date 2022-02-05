وزير الكهرباء لـ "مصراوي": أتوقع فوز مصر على السنغال "3 - 1"

04:07 م السبت 05 فبراير 2022
وزير الكهرباء لـ "مصراوي": أتوقع فوز مصر على السنغال "3 - 1"

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر

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كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقعاته بشأن نتيجة مباراة مصر والسنغال غدا الأحد في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية:

وقال وزير الكهرباء، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم السبت، إنه يتوقع فوز منتخب مصر على السنغال غدا بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد للفريق المنافس.

وتقام مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يواجه منتخب مصر المنتخب السنغالي.

محمد شاكر وزير الكهرباء مصر والسنغال كأس أمم أفريقيا

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