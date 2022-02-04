غدًا.. ندوة "بصمات مبدعين رحلوا " بمكتبة القاهرة الكبرى

10:08 م الجمعة 04 فبراير 2022
غدًا.. ندوة "بصمات مبدعين رحلوا " بمكتبة القاهرة الكبرى

مكتبة القاهرة الكبرى

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(أ ش أ):

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى غدًا السبت، في السادسة مساءً ندوة ثقافية بعنوان "بصمات مبدعين رحلوا" برعاية قطاع شؤون الإنتاج الثقافي وإشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

يدير اللقاء الفكري والندوة الدكتور ياسر مصطفى عثمان ويتحدث في الندوة حول الإبداع والمبدعين الراحلين كل من الدكتور عاطف معتمد، والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة أمنية عامر، والدكتورة سلوى مبارك، والدكتور خيري دومة، والدكتور محمد الرخاوي، بالإضافة إلى كوكبة من المبدعين والأدباء والنقاد وأساتذة الجامعات، والجمهور العام.

وودعت مصر والعالم العربي خلال الأعوام الماضية قائمة كبيرة من المبدعين، وقامات إبداعية لها بصمات مؤثرة في عالم الفنون والآداب والسينما والمسرح والكتابة والإخراج والتمثيل، وكل يوم تتسع القائمة وتضم مبدعين آخرين في شتى مجالات الفن، ممن رحلوا عن عالمنا، من بينهم ممثلون ومؤلفون وموسيقيون ومخرجون، فارقوا الحياة وتوقف نهر عطائهم.

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Asha
مكتبة القاهرة الكبرى ندوة بصمات مبدعين رحلوا قطاع شؤون الإنتاج الثقافي

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