شيخ الأزهر يدشن الموقع الإلكتروني الجديد لبيت الزكاة والصدقات

كتب - محمود مصطفى:

دشن فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الموقع الإلكتروني الجديد لبيت الزكاة والصدقات، الذي يتولى رئاسة مجلس أمنائه، وتم تأسيسه في عام ٢٠١٤ ويعمل على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.



واطلع فضيلة الإمام على الموقع الجديد وما به من خدمات مختلفة تتيح لكافة المتابعين معرفة أنشطة بيت الزكاة والصدقات، وخدماته حيث يقوم على توجيه الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية وتوسيع نطاق المستحقين لها في كافة محافظات مصر .

ويتيح الموقع الالكتروني الجديد لبيت الزكاة والصدقات تغطية شاملة لخدمات البيت وأنشطته الخيرية والتنموية في مختلف المجالات التي توجه لمستحقي الزكاة والصدقات.



ويشمل الموقع أقساما مختلفة منها قسم " مشروعات البيت " والذي يضم المجالات التي توجه فيها الزكاة والصدقات، وهي الدعم النقدي للأسر الفقيرة من مستحقي الزكاة والصدقات، وكفالة الأيتام، وزواج الفتيات غير القادرات، وعلاج غير القادرين، ودعم ذوي الهمم، وفك كرب الغارمين والغارمات، ووصلات المياه وبناء وتأسيس منازل الفقراء، والإغاثة الإنسانية لمن تعرضوا لكوارث، ودعم غير القادرين تعليميا.

ويتضمن الموقع قسما لكيفية التبرع لدعم أنشطة بيت الزكاة والصدقات، والتي توضح بشكل مفسر ومبسط التبرع من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، كما تم إتاحة جميع الوسائل تيسيرا على الراغبين في توجيه زكاتهم وصدقاتهم للبيت، سواء من خلال البنوك، أو باستخدام البطاقات الإلكترونية، ومن خلال خدمات فوري، و من خلال طلب مندوب تحصيل، وأيضا التبرع من خلال خدمات "كاش" المقدمة من بعض شركات المحمول.

ويقدم موقع بيت الزكاة والصدقات تغطية إخبارية لأهم أنشطة البيت وآخر المستجدات والتي تتضمن المبادرات في كافة المجالات التي يغطيها البيت .​