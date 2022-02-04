تطورات الطقس.. الأرصاد: تجدد الأمطار على مناطق بالقاهرة الكبرى

02:55 م الجمعة 04 فبراير 2022
تطورات الطقس.. الأرصاد: تجدد الأمطار على مناطق بالقاهرة الكبرى

الطقس

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كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، تجدد الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إن هناك استمرار لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الدلتا وسواحل شمال الدلتا.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تؤثر على محافظتي (دمياط - بورسعيد) مع الوقت.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على "إكسترا نيوز"، إن اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى الساعات المتأخرة من الليل، استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم، وتكون متوسطة لغزيرة ورعدية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي، أن الأمطار تكون رعدية وغزيرة على شمال الدلتا، وتصل للقاهرة الكبرى، وتكون أمطار متوسطة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح اليوم يتسبب في الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب حركة الملاحة البحرية.

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