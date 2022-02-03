الجزار: تنفيذ برنامج الصرف الصحي المستدام في 6 محافظات لخدمة 1.7 مليون مواطن

10:26 ص الخميس 03 فبراير 2022
الجزار: تنفيذ برنامج الصرف الصحي المستدام في 6 محافظات لخدمة 1.7 مليون مواطن

الدكتور عاصم الجزار

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كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي، بـ6 محافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط)، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف التوسع في خدمات الصرف الصحي بالإضافة إلى تحسين نوعيتها.

وأوضح الجزار، في بيان، اليوم الخميس، أن الأعمال التنفيذية لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية ستخدم مليون و700 ألف نسمة، بالقرى والعزب بمناطق تنفيذ البرنامج، وذلك من خلال تنفيذ 350 ألف وصلة منزلية جديدة، بالإضافة إلى تحسين قدرة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة بها، وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن فريق عمل الجهاز التنظيمي عقد حلقات نقاشية جماهيرية بقرى محافظة الشرقية، بمشاركة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان واستشاري إدارة البرنامج ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بهدف التعرف على قياس رضا وأراء المواطنين في الخدمات المقدمة، والتعرف على التحديات، ودراسة مقترحات المواطنين لتحسين وضمان استدامة الخدمة، مع متابعة التطورات في القرى المستهدفة بمحافظة الشرقية.

عاصم الجزار وزير الإسكان الصرف الصحي المناطق الريفية شركات مياه الشرب

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