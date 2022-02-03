الصحة: 20 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ميني باص بالشرقية

10:42 ص الخميس 03 فبراير 2022
الصحة: 20 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ميني باص بالشرقية

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميني باص، صباح اليوم الخميس، أعلى كوبري الهاويس المنير بدائرة مشتول السوق في محافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 20 مواطنا بإصابات تراوحت جميعها ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية.

وأضاف "عبدالغفار"، في بيان اليوم، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بلبيس المركزي، والزوامل المركزي، ومشتول السوق المركزي، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الثلاث، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، وجاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط منطقة، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين.

وزارة الصحة والسكان انقلاب سيارة ميني باص حسام عبدالغفار مستشفيات بلبيس المركزي

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