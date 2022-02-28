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الحاجة غالية وبتغلى.. السيسي يكشف سبب عدم شعور المواطنين بالرضا

11:48 ص الإثنين 28 فبراير 2022
الحاجة غالية وبتغلى.. السيسي يكشف سبب عدم شعور المواطنين بالرضا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في مختلف المجالات بهدف تحسين أحوال المواطنين.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: الفكرة كلها، والله العظيم، مفتكرش هيبقى فيه فرص للكفاح والجهد والعمل أد ما بنعمل، بس انتوا مش حاسين، عشان الحاجة غالية وبتغلى، وأنت مش حاسس برضا.

وتابع الرئيس السيسي: إحنا مش منعزلين، بنتأثر باللي حوالينا، وده بالنسبة لينا عملية مركية، والغلاء علينا مرتين مش مرة واحدة، مرة علشان معدلات النمو الاقتصادي مش مكافئة لمعدل النمو السكاني، ولدينا عجز متراكم على مدار 50 سنة.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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