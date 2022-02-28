السيسي عن هجرة الأطباء: "مش قادر أديله مرتب كويس"

القاهرة - مصراوي:

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هجرة الكثير من الأطباء في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الرواتب التي يحصلون عليها في مصر لا تناسبهم.

جاء ذلك خلال مداخلته في فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين.

وقال الرئيس: "الناس بتسبنا علشان فرصة عمل في حتة تانية علشان يعيش.. الأطباء اللي بيمشوا.. هو أنا بديله مرتب كويس ولا مش عاوز أديله مرتب كويس؟ أنا مش قادر أديله مرتب كويس".

وأضاف: "المدرس اللي بتتكلموا عليه.. أنا مش قادر أديله مرتب كويس، وبالتالي نتكلم على جامعات حاسبات وكلية هندسة حاسبات وعشرات الألوف اللي اتخرجوا، لما نعمل الامتحانات بنظم حوكمة علشان أخلي الطالب متميز وقادر على العمل.. الطالب بيقول هتعلمونا بالأيباد؟ والإعلام يتناوله وحد آخر يتناوله علشان ميحصلش!.. هتفضل في دائرة المستوى كبيرة وهيفضل مستواك كده".

ولفت الرئيس السيسي إلى أن سوق العمل لا يحتاج إلى الكثيرين من الخريجين في السنوات الأخيرة، مضيفًا: "آلاف الطلبة من خريجي كلية الآداب سوق العمل فيه الكلام دا؟.. الناس عاوزة تدخل ابنها الجامعة وبس؟ عاوزين تعلموهم ولا تغسل إيديك وتقوله علمتك؟".

وتابع: "مع تقديري للتخصص ولكن العدد المتخرج ملوش مكان".