تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الدكتور يوسف شعبان

كتب- محمد عبدالناصر:

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب، بخالص التعازي في الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية، والذي وافته المنية فجر اليوم.

قالت التنسيقية في بيانها، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية ، والذي وافته المنية فجر اليوم".

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد.