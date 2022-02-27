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تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الدكتور يوسف شعبان

11:08 ص الأحد 27 فبراير 2022
تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الدكتور يوسف شعبان

الدكتور يوسف شعبان

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كتب- محمد عبدالناصر:

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب، بخالص التعازي في الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية، والذي وافته المنية فجر اليوم.

قالت التنسيقية في بيانها، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية ، والذي وافته المنية فجر اليوم".

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد.

يوسف شعبان تنسيقية شباب الأحزاب وفاة يوسف شعبان

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