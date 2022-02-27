وزير الطيران يقرر تحديد أنشطة الطيران المدني للشركات

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد، قرار الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، رقم 60 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار: تحدد أنشطة الطيران المدني التي يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها طبقا لأحكام القوانين والاتفاقيات والقرارت المعمول بها، على النحو الوارد بالجدول المرفق.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: