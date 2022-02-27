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وزير الطيران يقرر تحديد أنشطة الطيران المدني للشركات

11:10 ص الأحد 27 فبراير 2022
وزير الطيران يقرر تحديد أنشطة الطيران المدني للشركات

الطيار محمد منار عنبه

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد، قرار الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، رقم 60 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار: تحدد أنشطة الطيران المدني التي يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها طبقا لأحكام القوانين والاتفاقيات والقرارت المعمول بها، على النحو الوارد بالجدول المرفق.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

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