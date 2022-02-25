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"الكهرباء": حوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

11:10 ص الجمعة 25 فبراير 2022
"الكهرباء": حوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

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أ ش أ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف "COP27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أن الحوافز تشمل السماح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع، ورفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات، ورفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافي القياس والاستهلاك الذاتي من 500 كيلووات إلى 1000 كيلووات.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أقر القواعد التنظيمية للعمل في مجال شحن السيارات والمركبات الكهربائية وتم نشرها على موقع الجهاز للعمل بها.

وتأتى هذه القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين والمستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم في مجال الطاقات المتجددة، وفى إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بشأن تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء.​

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة الشمسية شرم الشيخ مؤتمر الأطراف COP27

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