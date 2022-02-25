شعراوي: "مشروعك" نفذ 189 ألف مشروع بقروض 22,4 مليار جنيه

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن آخر موقف للبرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن "مشروعك" نفذ 1500 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر يناير 2022 فى مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض تصل إلى 300 مليون جنيه وساهم في توفير 15 ألف فرصة عمل للشباب، لافتاً إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً من كل فئات المجتمع وباعتبارهم قوة اقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه يمكن الاستفادة من التطبيق الإلكتروني (فرصتك في قريتك) الذي أطلقته الوزارة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في الاستفادة من "مشروعك"، لافتاً إلى أهمية تعريف المواطنين في المراكز والمدن والأحياء والقرى بهذا التطبيق وأهميته في توفير فرص عمل مستدامة لمواجهة البطالة بين الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن "مشروعك" نجح منذ إنطلاقه وحتى الآن فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب في مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 189 ألف مشروع بإجمالي قروض تصل إلى 22,4 مليار جنية، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان تكون أحد العناصر الداعمة للمشروعات الكبيرة مما يسهل عملية التسويق وضمان بيع المنتج بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية إن التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل لا تتحقق إلا بمساهمة جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب في كافة الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتوفير حياة كريمة من خلال العمل الجاد، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبرى، وتساهم أيضاً في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

ولفت اللواء محمود شعراوي، إلى أن محافظة المنيا هي الأعلى تنفيذاً في عدد المشروعات في محافظات الصعيد، حيث تجاوز عدد المشروعات التي نفذتها 21,4 ألف مشروع بقروض 2,5 مليار جنيه ووفرت المشروعات 136 ألف فرصة عمل، ثم تأتي محافظة سوهاج في المرتبة الثانية حيث نفذت 20 ألف مشروع بقروض 2,5 مليار جنيه وفرت 122 ألف فرصة عمل، ثم تأتي محافظة البحيرة التي نفذت 18 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه وفرت 91 ألف فرصة عمل.

كما أوضح التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي أن محافظة الدقهلية نفذت 16 ألف مشروعاً بقروض 1,7 مليار جنيه ووفرت 92 ألف فرصة عمل، فيما نفذت محافظة الشرقية أكثر من 15 ألف مشروع بقروض2,3 مليار جنيه وفرت أكتر من 120 ألف فرصة عمل، ومحافظة بني سويف نفذت 14,5 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنية وفرت 80 ألف فرصة عمل.

وذكر وزير التنمية المحلية أن وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فني وإداري لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مطالباً بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.