"رجعونا مصر".. طالب مصري في أوكرانيا يوجه رسالة إلى الحكومة (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

ناشد الطالب مصطفى إسماعيل، أحد الطلاب المصريين في كلية الطب بأوكرانيا، الحكومة المصرية بضرورة الإسراع بإجلاء المصريين من أوكرانيا إلى مصر.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

وقال "مصطفى" في فيديو نشره على صفحته عبر "فيسبوك": "عدد المصريين في أوكرانيا، حوالي أكثر من 5 آلاف مواطن، وكلهم طالبين الإجلاء الفوري والعودة إلى مصر بأسرع وقت ممكن ووسط أهلهم، والفيديو ده نداء إلى كل المسؤولين".

وتابع: "بحب أطمنكم الحمدلله كلنا بخير ومفيش أي حاجة، لكن عايزين نرجع مصر في أسرع وقت، ولدينا معلومات من أسبوعين بالحرب، وكلنا عايزين ننزل مصر، وكنا نخلص أوراقنا من الجامعة في أوكرانيا واللي بيشوف إزاي هيتابع الدراسة في مصر من أوكرانيا أونلاين، واللي بيحاول يجيب محتوى علمي يثبت أنه طالب في الجامعة الأوكرانية، بحيث يكون في أمان حال نزوله إلى مصر".

وأضاف: "أنا حجزت تذكرة للنزول إلى مصر، اليوم الخميس بتاريخ 22/2، من مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا، وبخلص أموري، وكنت هطلع على الطيارة علطول، فصحيت الصبح الساعة 7 صباحا على صوت قصف وبشوف الأخبار لقيت عناوين: بدايات الحرب، والحرب العالمية الثالثة وغيرها من العناوين، وكنت مش مصدق ومصدوم، فقولت مش هعرف أنزل مصر ولا إيه، وكلمت كل الناس اللي أعرفها هنا وقولتلهم الحرب قامت والطيران قفل والتذكرة ضاعت عليا ولا إيه؟ إحنا مش هنعرف نسافر ولا إيه؟، ومش عارف أسافر؟".

وأكد الطالب مصطفى، أن القصف الروسي بدأ الساعة الخامسة فجرًا على أوكرانيا في المطارات العسكرية والمدنية.

وتابع: "الجميع هنا بيسافر حاليًا من أوكرانيا إلى ناحية بولندا، والعربيات واقفة بطول 50 كيلو ورا بعض من الزحمة، وهناك حالة صرع في البنوك وهلع على شراء السلع الغذائية ومفيش تعامل بالفيزا كارد كله كاش بس، والناس كلها بتخزن سلع غذائية دلوقتي، وبيتجمعوا في محطات المترو وقاعدين خايفين من أي قصف ومفيش حد عارف الساعات الجاية فيها إيه؟".