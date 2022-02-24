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ننشر جدول الأعمال.. الصحفيين تدعو الجمعية العمومية للانعقاد 4 مارس

08:30 م الخميس 24 فبراير 2022
ننشر جدول الأعمال.. الصحفيين تدعو الجمعية العمومية للانعقاد 4 مارس

نقابة الصحفيين

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كتب- مينا غالي:

دعا مجلس نقابة الصحفيين الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح يوم الجمعة 4 مارس 2022م، إعمـالًا لنص المواد (33)، و(34)، و(35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

أولًا- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2021م.

ثانيًا- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2021 حتى فبراير 2022م.

ثالثًا- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2020م، وكذلك للسنة المنتهية في 31/12/2021م وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2022م.

رابعًا- ما يستجد من أعمال.

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