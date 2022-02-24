لتصنيع السيارات.. توقيع اتفاق مساهمين بين الإنتاج الحربي وشركة "إم جلوري" الإماراتية

كتب- محمد سامي:

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاق مساهمين لتأسيس الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات "EM" بالتعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة "إم جلوري" الإماراتية، بديوان عام الوزارة.

وقع الاتفاق المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة شركة إم جلوري القابضة الإماراتية.

وحضر مراسم التوقيع المهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمد إسماعيل المحص، مستشار الوزير، والمهندس أشرف حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات والمراسم، ورأفت عبدالعزيز، رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة.

وأشار وزير الإنتاج الحربي إلى أن التوقيع يأتي تمهيدًا لتأسيس الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات "EM" لتصنيع وإنتاج وتسويق وبيع المركبات بكافة أنواعها، وستكون باكورة إنتاج الشركة هي السيارات البيك أب التي تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين) سواء السيارات البيك أب (الكابينة المزدوجة) أو (الكابينة المفردة) وذلك بسواعد وكسابقة أولى في مصر، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين ومذكرة التفاهم والاتفاق المبدئي الذين تم توقيعها خلال العام الماضي، وفي إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات الصناعية الحديثة في خطوط الإنتاج بشركاتها التابعة وحرصها على خلق كوادر فنية محترفة.

ولفت إلى أن هذا التوقيع يأتي في ضوء توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات والتوجيهات الرئاسية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعي في مصر مؤخرًا، وأضاف أن هذا التعاون إلى جانب تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد والبيئة فإنه يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظة على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفظا لحقوق الأجيال القادمة.

وأكد الوزير على حرص وزارة الإنتاج الحربي على التكامل مع مختلف شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية بما يعود بالنفع على المواطنين، منوها بتطلعه إلى مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الإماراتي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركات الإماراتية في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

من جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية، أن السيارة البيك أب "EM" تتميز بالعديد من المميزات وتم الحرص على أن تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب في السوق ويتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية وتعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق، والسيارة حاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، وبها 2 إسطوانة غاز سعة 170 لترا تقطع مسافة 350 كم وتانك بنزين سعة 35 لترا يقطع مسافة 300 كم، مشيرة إلى أن هذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة من خلال تقليل معدلات التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

وأشادت "العزعزي" بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين الإمارات ومصر، مؤكدة على أن المناخ الاستثماري في مصر خلال هذه الفترة جاذب ومصر من الأسواق الواعدة على مستوى العالم لجذب وزيادة الاستثمارات بها.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون الصناعي المشترك مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصري لتوطين هذه الصناعة الحيوية المتطورة ونقل الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.​