أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

التطبيق أول مارس.. مصر للطيران تعلن تعديلا جديدا بشأن رحلاتها إلى نيويورك

02:37 م الخميس 24 فبراير 2022
التطبيق أول مارس.. مصر للطيران تعلن تعديلا جديدا بشأن رحلاتها إلى نيويورك

مصر للطيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران أنه تقرر اعتبارا من أول مارس المقبل أن يكون وصول وإقلاع رحلاتها من خلال مبنى الركاب رقم 1 (Terminal 1) بمطار جون كينيدي بنيويورك.

وطالبت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، المسافرين بالتوجه إلى المبنى لإنهاء إجراءات سفرهم.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير رحلة واحدة يوميًا بين القاهرة ونيويورك وذلك بطائرتها من طراز بوينج B777-300ER، والتي تسع لعدد 346 مقعدا من بينها 49 مقعدا "Full Flat Bed" بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع الدرجات على متن الطائرة.

رحلات مصر للطيران نيويورك مطار جون كيندي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا