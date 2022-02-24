التطبيق أول مارس.. مصر للطيران تعلن تعديلا جديدا بشأن رحلاتها إلى نيويورك

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران أنه تقرر اعتبارا من أول مارس المقبل أن يكون وصول وإقلاع رحلاتها من خلال مبنى الركاب رقم 1 (Terminal 1) بمطار جون كينيدي بنيويورك.

وطالبت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، المسافرين بالتوجه إلى المبنى لإنهاء إجراءات سفرهم.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير رحلة واحدة يوميًا بين القاهرة ونيويورك وذلك بطائرتها من طراز بوينج B777-300ER، والتي تسع لعدد 346 مقعدا من بينها 49 مقعدا "Full Flat Bed" بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع الدرجات على متن الطائرة.