الحكومة تحسم الجدل بشأن رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الترم الثاني



كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني 2021/2022.

وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة على أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التربية والتعليم على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني، ويتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياريا مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.

وناشد المركز مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).