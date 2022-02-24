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خريطة بأماكن قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة السبت المقبل

12:39 م الخميس 24 فبراير 2022
خريطة بأماكن قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة السبت المقبل

انقطاع المياه

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كتب- محمد عبد الناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (العزب - استراحة الوزير - عزبة شنودة البحرية - شارع جسر السويس والألف مسكن - منشية التحرير - ميدان سفير - ميدان الإسماعيلية - ميدان تريمف - ألماظة - السبع عمارات - مستشفى الجلاء - أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة - قاعدة ألماظة - شارع شركات البترول بمسطرد).

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن قطع الخدمة سيكون اعتبارا من يوم السبت الموافق 29/2/2022 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة.

يأتي ذلك نظرا لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مللي بشارع ابن الحكم.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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شركة مياه الشرب انقطاع المياه مياه القاهرة

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