ساويرس يدعم أوكرانيا ضد الهجوم الروسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، دعمه لأوكرانيا في الهجوم الروسي عليها.

ونشر ساويرس، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لعلم أوكرانيا مكتوب عليها "Standing With Ukraine".

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا على الرغم من التحذيرات الغربية والتهديد بفرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو.

وأفادت التقارير بوقوع ضربات صاروخية وتفجيرات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، وسط أنباء عن سقوط العديد من القتلى.