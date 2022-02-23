ثاني مرة يُقال لي "ليس لديَّ حس سياسي"| غضب وزير المالية تحت قبة "النواب" ورد فعل رئيس المجلس -صور

كتب- مصراوي:

سادت حالة من الغضب داخل أروقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ مما أدى إلى قرار ربما هو الأول من نوعه خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.

كانت حالة الغضب مشتركة؛ ولكنها اختلفت في حدتها بين طرفَي الشجار الكلامي تحت قبة المجلس، حيث نُشبت معركة كلامية بين أعضاء المجلس ووزير المالية الدكتور محمد معيط.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كان هو مصدر هذه المعركة؛ والتي بدأت مبكراً عبر رفض عدد كبير من النواب هذا القانون من حيث المبدأ.

يأتي هذا وإنْ كانت المعركة تسير إلى حد كبير طبيعية عبر رفض وتأييد لمشروع القانون بين النواب، ومحاولات من الحكومة، ممثلة في وزير المالية، إقناع الأعضاء بالموافقة عبر توضيح فلسفة القانون والهدف منه.

محاولات وزير المالية لم تنجح في وقف الغضب النيابي من بعض الأعضاء؛ خصوصًا نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإن وصل الأمر إلى مهاجمة الحكومة في شخص وزير المالية.

كل هذا طبيعي وربما يحدث بين الحين والآخر داخل أروقة مجلس النواب؛ حيث التنوع بين الأحزاب ووجود الشباب والمرأة، ولكن في جلسة الثلاثاء كانت الأمور أكثر حدة وصعوبة.

وأوضح وزير المالية للنواب أن هذا القانون لا يستهدف "جيب المواطن" على حد تعبيرات النواب عند مناقشة مشروع القانون، ولا يستهدف فرض الجباية على المواطنين؛ لكن هذه المبررات من قِبل وزير المالية لم تغير موقف النواب؛ بل ارتفع سقف المعارضة داخل أروقة الجلسة.

كانت مسألة تطبيق القانون بأثر رجعي هي الأزمة، بالإضافة إلى النسبة المقررة عند التسجيل؛ وهذا لم يوافق عليه النواب واعتبروه نوعًا من التمييز بين المواطنين ومخالفة للدستور.

وبعد مرور أكثر من ساعتين على المناقشات هنا وهناك والمحاولات الحكومية لتمرير مشروع القانون، لم تنجح هذه المحاولات إلى أن جاءت الكلمة لعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمود بدر، الذي قال إن "مشروع القانون جاي في وقت صعب، مفيش أي حس سياسي خالص في تقديم القانون في هذا الوقت".

وتابع النائب موجهًا كلامه إلى وزير المالية: "نفسي أقف في مرة أوافق على قانون جاي من عندك، كل مرة ييجي قانون تكون فيه مشكلة كبيرة، المواطن أول ما يعرف أن فيه تشريع جاي من وزير المالية بيقول يا نهار أسود، هيعملوا فينا إيه!".

وكرر بدر حديثه عن غياب الحس السياسي في توقيت تقديم مشروع القانون قائلًا: أواجه الناس إزاي وكيف ندافع عنه في هذا التوقيت اللي الناس بتقول فيه إن الوزير مش بيعمل حاجة غير إنه يلم فلوس من جيوبنا، يجب مراعاة الظروف".

وحاول وزير المالية مقاطعة النائب بدر بشأن كلمة "حس سياسي"؛ ولكن الأخير قال إنه "مُصر على عدم وجود حس سياسي لدى الوزير بسبب هذا التوقيت".

وطلب وزير المالية عقب انتهاء كلمة النائب بدر، الكلمة من رئيس الجلسة الذي وافق، وقال معيط: "أنا أقدر الآراء وكل أعضاء المجلس الموقر.. ولكن وزير المالية عليه مسؤولية الاستقرار المالي لهذا البلد من أجل الاستمرار في المشروعات وخلق فرص عمل والإنفاق على التنمية البشرية".

وتابع معيط: "أنا أمتلك حسًّا سياسيًّا.. مع تقديري الكامل لجميع النواب، أنا ثاني مرة في هذا المجلس يُقال لي ليس لديَّ حس سياسي، وأن أتقي الله في الناس، وهذا أمر يؤلمني كثيرًا، أنا كنت طلبت من حضرتك حذف هذه الكلمة في جلسة سابقة وقد تكررت اليوم".

وتابع وزير المالية: "أنا باتقي ربنا وعندي حس سياسي، وباخدم بلدي من 15 سنة، وتركت الجامعة علشان أخدم بلدي".

واستجاب جبالي، قبل أن ينهي وزير المالية كلمته، لمطالبة وزير المالية بحذف كلمة "وزير المالية لا يمتلك حسًّا سياسيًّا"، وطالب بحذفها من المضبطة.

وأعرب الوزير عن شكره لرئيس المجلس؛ ولكنه استمر في الجلسة وهو تبدو عليه علامات الغضب.

وقرر رئيس المجلس، عقب هذه الآراء التي جاءت في معظمها رافضة للمجلس، إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة؛ لإدخال تعديلات على مشروع القانون، وفقًا لما أعلنه النواب، ثم إحالته مرة أخرى إلى الجلسة العامة لمناقشته.