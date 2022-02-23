بعد تجديدها.. ننشر صور مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

01:51 م الأربعاء 23 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزرا، صورا لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعد تجديدها.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، المبنى الذي كان يرثى له أصبح تحفة معمارية كسابق عهده.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، بمحافظة القاهرة؛ وذلك في إطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء المصلحة، وارتباطاً بجهود رفع كفاءة مكاتبها وفروعها على مستوى الجمهورية، ورافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وفي مستهل زيارته، أكد رئيس الوزراء أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها يُعد ضمن أولويات الدولة المصرية، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، التي تحقق التيسير على المواطنين، وحفظ حقوقهم وتعاملاتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير آليات العمل بمصلحة الشهر العقاري، ورقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدر عنها.

مصلحة الشهر العقاري هاني يونس مجلس الوزرا مصطفى مدبولي

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