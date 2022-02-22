وزيرة الثقافة تتفقد الأعمال الإنشائية لقصر أبو سمبل

القاهرة - أ ش أ:

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن قصور الثقافة بمختلف ربوع مصر تعد وسيلة فاعلة لاحتضان الشباب والنشء الجديد واكتشاف وتنمية مهارات المبدعين منهم باعتبارهم نواة لأجيال مستنيرة قادرة على المشاركة الإيجابية في خطط التنمية المرجوة.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وممثلي الشركة المنفذة.

وأضافت عبدالدايم أن مشروع قصر ثقافة أبو سمبل يمثل أحد نماذج المحاور الإستراتيجية للدولة والخاصة بالتوسع في إنشاء المواقع والمؤسسات الثقافية التي تسهم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع.

وأكدت تواصل خطط تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة أبناء الوطن، موجهة بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المعد تمهيدًا لانضمامه لمنظومة العمل الثقافى في الصعيد باعتباره نافذة إبداعية لأهالي المحافظة وضيوفها من الأجانب.

يُذكر أن قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان قد بدأ العمل في إنشائه مارس 2017 بتصميم يعتمد على الحوائط الحاملة بطراز العمارة البيئة من القباب على أرض بمساحة 5170 م، ويقام المبنى على مساحة 3700 م بنسبة 72% من المساحة الكلية ومكون من دور أرضي يشمل غرف إقامة للوافدين من الفنانين ، ومدير القصر، والإدارة، والكهرباء، والحرف اليدوية وأنشطة الطفل، أما الدور الأول يضم غرف إقامة للوافدين من الفنانين، مقهى ثقافي، وصالة كبار الزوار، ومكتبة عامة، ومسرح مكشوف، وغرف فنانين واسقاط، ومنطقة خدمات ومطعم ومخزن.