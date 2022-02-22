مستشار الحكومة ينشر صورًا لحديقة مسجد السيدة زينب

09:06 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عددًا من الصور لإنشاء حديقة أمام مسجد السيدة زينب.

وقال يونس عبر حسابه على فيسبوك، اليوم: "قارب على الانتهاء، إنشاء حديقة أمام مسجد السيدة زينب، رضى الله عنها، بشارع بورسعيد، بالمشاركة المجتمعية من البنك الأهلي".

وأكد يونس أنه من المتوقع افتتاح الحديقة بعد 15 يوما.

حديقة مسجد السيدة زينب حي السيدة زينب هاني يونس

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