مستشار الحكومة ينشر صورًا لحديقة مسجد السيدة زينب

رئيس الوزراء يتفقد مقر الشهر العقاري برمسيس احتفالًا بمرور 75 عامًا

محاضرة لأهالي أسوان عن تاريخ متحف إلفنتين

100 مليار لمواجهة تغير المناخ.. ماذا قال جون كيري بالجامعة الأمريكية؟

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عددًا من الصور لإنشاء حديقة أمام مسجد السيدة زينب.

وقال يونس عبر حسابه على فيسبوك، اليوم: "قارب على الانتهاء، إنشاء حديقة أمام مسجد السيدة زينب، رضى الله عنها، بشارع بورسعيد، بالمشاركة المجتمعية من البنك الأهلي".

وأكد يونس أنه من المتوقع افتتاح الحديقة بعد 15 يوما.